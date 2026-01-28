Gimenez: "Ho giocato alcune settimane anche se avevo dolore alla caviglia. Poi il problema è peggiorato e ho dovuto fermarmi"

vedi letture

Santiago Gimenez ha rilasciato queste parole a ESPN sull'infortunio alla caviglia che lo terrà fuori ancora per qualche settimana:

Santi, come sta procedendo l’infortunio alla caviglia?

"È stato difficile, perché ci sono state alcune settimane in cui giocavo con dolore. L’infortunio ha iniziato a peggiorare sempre di più. Ho dovuto fermarmi, ma ora voglio solo guardare al presente e al futuro, non vivere nel passato. Sono motivato perché sento di stare facendo un buon recupero e spero che tra qualche settimana potrò tornare a giocare".

È vero che l’infortunio ha iniziato a essere un problema durante la Gold Cup dell’estate scorsa?

"Sì, va avanti da molto tempo. All’inizio era solo un piccolo dolore e, come calciatori, se abbiamo un po’ di dolore continuiamo a giocare. È normale per noi. Ma penso sia stato un errore. So che ogni calciatore farebbe lo stesso perché amiamo giocare, amiamo continuare a giocare, ma già prima della Gold Cup avevo dolore. E poi peggiorava sempre di più, quindi era il momento di fermarsi".