Paquetá, fatta per il clamoroso ritorno al Flamengo: al West Ham 42 milioni
Lucas Paquetá torna clamorosamente al Flamengo! Al West Ham, riporta Fabrizio Romano su X, andranno ben 42 milioni di euro. L'affare si è sbloccato oggi dopo gli ultimi contatti ed il calciatore è pronto a viaggiare verso il brasile per le visite mediche di rito.
Paquetá, dopo un periodo difficile dovuto alle accuse, poi decadute, dalla FA per il calcio scommesse tornerà così nel club che lo ha lanciato tra i professionisti: per i rossoneri brasiliani si tratta dell'acquisto più oneroso della storia.
