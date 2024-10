Camarda: "Sogni sempre una notte del genere. Lo immaginavo quando giocavo al parchetto"

Ecco le prime parole di Francesco Camarda, dopo essere diventato il più giovane italiano a esordire in Champions League. L'attaccante ha parlato a Sky: "Il record mi dà molto orgoglio, sono sincero. E mi spinge a dare di più per migliorarmi e far sì che accadano più spesso notti come questa".

Quando hai capito di poter diventare calciatore professionista?

"Domanda difficile. Non lo so, sogni sempre una notte del genere. Lo immagini dentro la testa, al parchetto. È successo veramente e quel che succede, succede".