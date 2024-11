Camarda, sosta con due gol: ora spera in una convocazione con la Juve

Ottima e prolifica sosta per Francesco Camarda, attaccante 16enne del Milan che con la Nazionale italiana U19 è riuscito a segnare 2 gol in 3 partite negli ultimi 10 giorni. La squadra del CT Bollini ha chiuso a punteggio pieno il primo girone di qualificazione ai prossimi Europei di categoria e ora ha avuto accesso alla fase Elite dove sarà necessario completare l'opera nelle prossime soste. Il baby talento rossonero è tornato dunque a Milano carico e pronto per il prosieguo della stagione.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, Camarda adesso spera che ci possa essere un'ulteriore convocazione in prima squadra, in occasione della gara contro la Juventus del prossimo sabato alle 18. Nell'ultima di campionato giocò da titolare ma oggi Morata è rientrato come anche Abraham che sta meglio: è pur vero che Jovic continua ad avere problemi di pubalgia e per tale ragione un terzo attaccante in panchina potrebbe essere utile per Fonseca. Lato Milan Futuro: difficile che domani Camarda possa giocare - almeno dall'inizio - nel recupero contro il Pescara, mentre è possibile che possa esserci domenica contro il Sestri Levante.