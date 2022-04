Cambia giocare prima o dopo l'Inter? Pioli: "Con Cagliari e Bologna abbiamo fatto buone partite. Domani dobbiamo giocare da Milan".

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di Torino, Stefano Pioli ha parlato così del fatto che la sua squadra gioca ancora dopo l'Inter: "Sia col Cagliari che col Bologna abbiamo giocato dopo gli altri e abbiamo fatto buone partite. Sappiamo che domani dobbiamo giocare da Milan per 95 minuti".