Canovi: "Thiago Motta-Ibra: a Parigi il rapporto fu meraviglioso, erano sodali e solidali"

Intervistato da TuttoMercatoWeb, l'agente Dario Canovi ha ripercorso i passaggi della carriera di Thiago Motta, tra cui anche l'importante trascorso da calciatore: "Noi lo assistiamo da quando era al Barcellona, lui a quel tempo rifiutò un trasferimento al Milan per un sacco di soldi, gli garantivano 1,5 milioni di euro all'anno. Questo perché voleva dimostrare a loro che era un giocatore da Barcellona, poi si fece male due volte. Per un certo periodo non lo abbiamo più seguito ma poi ci siamo ritrovati quando è andato al Genoa".

Sul finale di carriera al PSG, invece, si è così soffermato: "Lui a Parigi non è solo popolare, è amato. Ho assistito all'ultima partita con il PSG, in cui gli è stata fatta una dedica speciale, quel giorno il Parco dei Principi era tutto per lui. È stato molto bene lì. Inizialmente, in Italia, aveva avuto un rapporto conflittuale con Ibrahimovic per colpa di uno scontro durante un Genoa-Inter. A Parigi invece il loro rapporto fu meraviglioso, erano sodali e solidali".