Capello: "Al Milan l'unico che difendeva poco era Savicevic, ma bisogna lavorare per un Genio"

Fabio Capello, ospite degli studi di Sky Sport, ha raccontato la fase difensiva del suo Milan, perdonando Savicevic grazie a ciò che rappresentava: "Una difesa storica di un livello impressionante. L'unico che ha lavorato poco in fase difensiva per un certo periodo era Savicevic, si chiamava Genio, ci si poteva aspettare di lavorare anche per lui".