Capello: "Allegri dovrà fare quello che è riuscito a Conte al Napoli"

vedi letture

In cinque giorni il Milan ha chiuso l'accoppiata direttore sportivo-allenatore di esperienza, mettendo sotto contratto Igli Tare prima e Massimiliano Allegri poi. Due gesti che erano semplicemente dovuti dopo il disastro dell'ultima stagione in cui gli errori a monte, un anno fa, erano arrivati proprio sulle decisioni (o non decisioni nel caso del ruolo del Ds) arrivate da Casa Milan per questi due ruoli. A commentare l'inizio di un nuovo corso rossonero ci ha pensato un grande ex come Fabio Capello che ha condiviso il suo pensiero sulla Gazzetta dello Sport.

Il giudizio di Capello su Allegri: "Prima ancora di parlare di mercato, di tattica, concentriamoci sull'impatto immediato che Max può avere sul Milan. Innanzitutto sulla mentalità. Nell'ultima annata abbiamo visto una squadra che per 20 minuti faceva tutto bene, poi si spegneva. Blackout che nascevano da un problema: tutti partecipavano con entusiasmo alla fase offensiva, ma pochi si prodigavano con la stessa volontà quando c'era da correre all'indietro. State tranquilli che con Allegri non si ripeterà. Ha sempre saputo creare un collettivo con un senso globale e un equilibrio concreto. Il secondo aspetto è che dovrà curare la testa di alcuni dei giocatori più rappresentativi che hanno oggettivamente deluso. Dovrà fare quello che è riuscito ad Antonio Conte al Napoli: dare nuove motivazioni a chi sembrava non averne".