Capello: "I nerazzurri contro il Milan hanno peccato ancora di superficialità"

L'ex tecnico di Milan, Juventus e Roma, Fabio Capello, è intervenuto come di consueto su La Gazzetta dello Sport per analizzare la finale di Supercoppa italiana vinta dal Milan ai danni dell'Inter. Questo un estratto delle sue parole:

"L’Inter era e resta la più forte. Per qualità ed esperienza dell’organico, perché ha un ottimo allenatore come Simone Inzaghi e perché alle spalle c’è una società solidissima. Ecco, è proprio quando una squadra mette bene a fuoco il proprio valore rispetto a quello delle altre che può materializzarsi l’insidia più pericolosa, come accaduto a Riad: l’Inter della finale di Supercoppa mi ha dato l’impressione di peccare di superficialità.

È come se nel giro di pochi giorni avesse cambiato faccia. Contro l’Atalanta Lautaro e compagni mi avevano entusiasmato, giocando una partita quasi perfetta, tra le più belle della stagione come ha detto lo stesso Inzaghi; contro il Milan sono scesi in campo senza rabbia, quasi con pigrizia, convinti di poter vincere e alla fine hanno pagato. Questa sconfitta aiuterà l’Inter a voltare pagina con forza e decisione, e non penso assolutamente che ci sia il rischio di prenderla sotto gamba, perché era un derby e per di più valeva il primo trofeo della stagione".