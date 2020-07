Capello insiste: "Prendendo Rangnick il Milan perde un altro anno"

Fabio Capello, intervistato dal Corriere dello Sport, ha nuovamente espresso un parere negativo sull'arrivo di Rangnick al Milan: " Il Milan ora gioca bene, ha calciatori giovani e di valore, un bravo allenatore, gente competente come Maldini e Massara. Chi è cresciuto, chi ha trovato la posizione giusta in campo. Due o tre inserimenti di un certo livello e potrà diventare competitiva. Mandando via Pioli e prendendo Rangnick perdono un altro anno".