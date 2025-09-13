Capello: "Inter-Juve? Capiremo presto chi se la giocherà col Napoli"

Fabio Capello, ex storico allenatore del Milan è intervenuto così ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Questo un estratto delle sue parole sulla lotta scudetto in Serie A:

Sul Napoli: "Il Napoli è stato costruito benissimo in tutti i ruoli, forse con l’assenza di Lukaku gli azzurri perdono qualcosina nel loro modo di giocare. Conte però conosce bene la squadra e metterà Hojlund e Lucca nelle giuste condizioni per dare una grande mano. De Bruyne può giocare dappertutto, ma bisogna metterlo nella sua posizione migliore in modo che ti possa dare le sue migliori qualità, schierarlo spalle alla porta potrebbe farlo andare incontro a delle difficoltà".

Juve-Inter o Milan?: "Sarà interessante per i bianconeri, domani potranno capire se sono una squadra da scudetto o meno. L’Inter deve tornare ad essere la squadra che corre e che gioca e non quella vista contro l’Udinese che cammina in campo. Italia? Speriamo di trovare più equilibrio, abbiamo trovato l’attacco ora serve la difesa”.