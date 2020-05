Capello: "La nostra forza furono i difensori, il merito va a Liedholm. Nell'intervallo a Foggia nel '92..."

Fabio Capello, intervenuto a "Speciale Calciomercato - L'originale" su Sky Sport, ha parlato di un aneddoto risalente al 1992: "Era un gruppo forte e coeso nella voglia di vincere, non servivano tanti stimoli. L'unico problema è quando a volte si rilassavano conoscendo la loro forza. Nel 1992 quando giocammo contro il Foggia eravamo campioni d'Italia, Berlusconi ci chiamò, dicendo che avrebbe desiderato chiudere il campionato da imbattuti. Chiudemmo il primo tempo sotto 2-1 e il portiere del Foggia fece un pallonetto a Van Basten. All'intervallo dissi ai ragazzi che non potevamo farci prendere in giro, rientrammo in campo e la partita finì 8-2 solo perché l'arbitro fischiò la fine tre minuti prima, Zeman mise in campo cinque attaccanti... Si parla molto di Van Basten, Gullit e Rijkaard, ma la nostra forza furono Baresi, Costacurta, Galli, Maldini e Tassotti più un grande portiere che era Rossi. Se hai le fondamenta forti costruisci una bella casa, noi costruimmo un grattacielo. Va dato merito a Liedholm, lui iniziò a giocare a zona e a costruire quella difesa".