Capello: "Maldini e Massara hanno fatto un gran lavoro, presi giocatori di qualità e personalità"

Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, commentando la grande vittoria ottenuta dal Milan contro l'Atletico Madrid in Champions League: “Abbiamo gioito per questo Milan che sta crescendo. È un bel Milan. Do molto merito a Pioli e al suo staff giustamente, ma devo dire che Maldini e Massara capiscono di calcio. Si sono presi delle responsabilità e sono stati a volte presi in giro. Hanno preso tanti giovani come voleva la nuova proprietà ed hanno fatto un lavoro splendido. Giocare contro l’Atletico Madrid con questa personalità significa che loro avevano intuito la qualità dei giocatori”.