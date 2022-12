Capello: "Messi l'erede di Maradona. Mondiali? È stata la fine del tiki-taka"

MilanNews.it

Intervista al Corriere dello Sport per Fabio Capello che dice: "Serie A impara dal Mondiale. Mbappé non è come Messi". L'ex tecnico di Milan, Juve e Roma fra le altre ha parlato della differenza tra Messi e Mbappe: "Mbappe probabilmente vincerà a raffica i prossimi Palloni d’Oro. La sua epoca è cominciata. Quello di Messi è un meraviglioso canto del cigno. Purtroppo non vedo in giro calciatori che possano raccogliere la sua eredità. Messi è stato l’erede di Maradona, Maradona l’erede di Pelé. Loro erano geniali, Mbappé è un realizzatore unico" il pensiero di Don Fabio. L'ex allenatore ha parlato anche delle novità tattiche viste al Mondiale, di come si sta evolvendo il calcio: "È la fine del tiki-taka e del pallone che saltella. E agli arbitri dico: tenete in tasca il cartellino".