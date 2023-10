Capello: "Non vorrei che il Milan fosse double face. C'è chi fa la differenza e chi non ancora"

L'allenatore Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del Milan che questa sera è impegnato sul campo del Borussia Dortmund nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League:

"Il Milan ha fatto un up and down. Momenti in cui sembrava tutto già realizzato, poi la batosta del derby e da lì sono ripartiti. Per come giocano, per me quest'anno è più facile entrare nei movimenti: però ritengo che il Milan vada ancora aspettato, ancora non è amalgamato. Ci sono dei giocatori che fanno la differenza e altri, che magari sono anche buonissimi, ma non si avvicinano ai vari Theo, Leao, Giroud... Questi hanno qualcosa di più. Per quello che si è visto anche a Cagliari, non vorrei che il Milan fosse double face".