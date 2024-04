Capello: "Pioli punta spesso sull'aggressività: sarà così anche stasera?"

La sfida tra Milan e Roma, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League, attira tutti gli occhi su di sè con il suo fascino da derby italiano in campo europeo. A parlare della partita ci pensa anche chi ha fatto la storia sia per i rossoneri che per i giallorossi. Stiamo parlando dell'ex giocatore ed ex allenatore Fabio Capello che questa mattina ha scritto un pezzo di presentazione sulla sfida tutta italiana in Europa League. Capello ha analizzato il momento delle due squadre, le possibili scelte di Pioli e De Rossi e l'impatto che avranno i due numeri 10, Leao e Dybala.

Le parole di Capello sullo stile di Stefano Pioli e la partita in generale: "Pioli punta spesso sull’aggressività, il suo uomo contro uomo spesso è stato la chiave per chiudere i rubinetti del gioco ai palleggiatori avversari e saper sfruttare la qualità dei suoi sprinter in ripartenza, da Thei Hernandez a Leao sulla sinistra allo stesso Pulisic a destra: il piano partita sarà questo anche stasera?"