Capello spinge De Ketelaere: "Vedo in lui un grande giocatore"

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Capello, ex-allenatore rossonero ed attuale commentatore televisivo, ha parlato così a Sky Sport di De Ketelaere: "Vedo in lui un grande giocatore: grande qualità e grande visione di gioco. Adesso gioca ad un ritmo inferiore rispetto ai compagni. L'ho seguito in passato e quando aveva la palla faceva delle cose che ora non fa più... qui è timido. È vero che sta rientrando dall’infortunio, ma gli manca qualcosa. Ha delle ottime qualità per diventare un giocatore importante, ma ora credo che sia più una questione morale per ritrovarlo".