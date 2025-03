Cappelletti, Presidente Serie A Femminile: "Milan primo club a livello europeo a presentare una policy sulla maternità"

Federica Cappelletti, giornalista e presidente della Divisione Serie A Femminile professionistica della FIGC, parla ai microfoni del Quotidiano Sportivo spiegando quali sono gli obiettivi dell'organizzazione per il 2025. Questo un estratto sul momento del Milan Femminile:

"Non dimentichiamoci che il Milan ha vinto lo scudetto Primavera l’anno scorso e che i rinnovi di giocatrici come Giorgia Arrigoni e Monica Renzotti sono sinonimo di progettualità. Il fatto che i due club abbiano proprietà staunitensi sta incidendo molto nella riorganizzazione interna. Per esempio il club rossonero è stato il primo a livello europeo a presentare una policy sulla maternità che prevede il rinnovo automatico se una tesserata rimane incinta".

Questo il tabellino di Lecce-Milan di Serie A.

LECCE-MILAN 2-3

Marcatori: 7’ e 59’ Krstović, 68’ aut. Gallo, 73’ e 81’ Pulisic

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly (dal 82’ Banda), Berisha (dal 56’ Pierret), Helgason (dal 74’ Ramadani); Pierotti (dal 74’ Veiga), Krstović, Morente (dal 82’ Rebic). A disp.: Früchtl, Samooja; Gaspar, Sala, Tiago Gabriel; Kaba, Rafia, Burnete, Karlsson, N'Dri. All.: Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker (dal 75’ Sottil), Gabbia, Thiaw, Theo Hernández; Bondo (dal 62’ Joao Felix), Musah (dal 75’ Fofana); Pulisic, Reijnders, Jiménez (dal 46’ Leao); Gimenez (dal 62’ Abraham). A disp.: Nava, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Tomori, Chukwueze, Jović. All.: Conceição.