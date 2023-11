Cardinale e RedBird pronti a investire 1.3 miliardi per il The Telegraph

Secondo quanto riportato dal sito web di Bloomberg, la Red Bird IMI - società nata dall'unione di Red Bird e International Media Investments - sarebbe pronta a scendere al fianco della famiglia Barclay con un prestito di poco meno di 1.3 miliardi di euro per aiutarla a ritornare in possesso del quotidiano The Telegraph. Quest'ultimo era stato tolto dalla gestione della famiglia per una questione di debiti ed era stata affidata ai curatori di Goldman Sachs.