Cardinale su Ibra: "Zlatan un vincente anche per il suo spirito imprenditoriale"

Zlatan Ibrahimovic nella giornata di oggi sarà annunciato come stretto collaboratore di Gerry Cardinale in RedBird: il terzo ritorno al Milan per il fuoriclasse svedese, questa volta dietro la scrivania o comunque non da calciatore. CLICCA QUI per leggere la notizia di MilanNews.it. Lo stesso Cardinale intanto ha già parlato ai microfoni di Financial Times, che ha dato la notizia.

Le parole del proprietario rossonero: "Ciò che rende un vincente del calibro di Zlatan non è solo il talento fisico, ma anche un'intelligenza elevata e uno spirito imprenditoriale. Da RedBird, abbiamo sviluppato partnership con un gruppo molto selezionato di atleti e artisti di classe mondiale ad alte prestazioni che sono in grado di prosperare nell'ecosistema di RedBird"