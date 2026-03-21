Cardinale: "Vorrei che mi venisse riconosciuta fiducia, che tengo a questo club"

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Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ieri ha parlato al Financial Times. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha riproposto quelli che sono i passaggi più importanti: "Negli ultimi tre anni in Italia ho affrontato qualcosa che non avevo mai visto. Non riesco nemmeno a prendere parola senza che mi chiedano: la squadra è davvero tua o di Elliott? È assurdo. È frustrante.

Vorrei che mi venisse riconosciuta fiducia, che tengo a questo club, a questa città e a questo Paese, ma ho capito che devo dimostrarlo. Tutti mi vedono come il nuovo Berlusconi… e si aspettano che spenda senza limiti. L’ultima cosa che farò è venire qui solo perché sono ricco e comportarmi da tifoso".