Caressa: "Milan, più che in difesa farei un colpo sulla trequarti"

MilanNews.it

Fabio Caressa, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dei possibili investimenti del Milan sul mercato: "Adli, buon giocatore. Pobega, buon giocatore. Origi leggenda, ma non gioca da anni. Sono tre acquisti interessanti, ma credo che il Milan qualcosa in più debba fare adesso. In difesa sì, ma io non spenderei tanti soldi per un difensore. Mi concentrerei a centrocampo, prenderei un giocatore di qualità perché ha perso Kessie, ma soprattutto al Milan serve il trequartista in questo momento. Sia che parta da un lato e poi venga al centro e sia che faccia il trequartista puro, perché Pioli non è che deve giocare per forza col 4-2-3-1. Quell’uomo lì che ti fa la differenza è necessario”