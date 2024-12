Caressa: "Ogni volta che è sull’orlo del baratro, Fonseca vince sempre"

Fabio Caressa, giornalista, si è così espresso durante SkyCalcioClub sul Milan: “Ogni volta che è sull’orlo del baratro, Fonseca vince sempre. Ha vinto una partita complicata a Verona con quattro terzini in campo: uno a centrocampo e uno che secondo me, tra l’altro, ne sentiremo parlare. A me Jimenez è piaciuto tantissimo in queste due partite che ha fatto, ha giocato in tre posizioni diverse in due partite. Pensa che Jimenez in fase offensiva è stato il primo per: tocchi in area, passaggi nel terzo offensivo, cross, conduzione progressiva. In fase difensiva ha fatto e ha vinto più duelli di tutti e ha recuperato più palle di tutti e ha fatto più pressioni di tutti. Parte a sinistra, ma tocca il pallone anche in mezzo: è una bella invenzione di Fonseca”: