Carotenuto: "Il Milan dovrebbe metterci molto del suo per farsi sfuggire la Champions"
Il Milan si gioca tanto nella partita di domenica sera contro la Juventus, calcio di inizio a San Siro alle ore 20.45. I rossoneri con una vittoria metterebbero una seria ipoteca sulla qualificazione Champions League a quattro giornate dalla fine, potendo poi concentrarsi per tempo sulla costruzione della squadra futura che dovrà necessariamente alzare l'asticella la prossima stagione. Di tutte queste tematiche si è parlato negli studi di Sky Sport 24 nel pomeriggio di sabato. Ospite anche il giornalista Angelo Carotenuto.
Le parole di Carotenuto sul finale di stagione del Milan: "Il Milan dovrebbe metterci molto del suo per farsi sfuggire la Champions: Allegri è il mago delle tabelle, l’allenatore italiano che più le compila e che più lucidamente le mette su carta. Quando fa riferimento alle due vittorie e al pareggio, pensa pure che questo pareggio potrebbe arrivare anche domani: sarebbe un risultato tutto sommato positivo per il Milan e anche per la Juve. Sarei molto sorpreso se il Milan si lasciasse sfuggire un posto in Champions".
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