Il Parma vince ancora nel segno di Nesta Elphege e del corto muso
Il Parma è salvo matematicamente: decisiva la vittoria della squadra di Cuesta questo pomeriggio alle 15 in casa contro il Pisa che invece è sempre più vicino alla retrocessione, che potrebbe arrivare in caso di vittoria del Lecce contro l'Hellas Verona. La formazione emiliana per la seconda settimana consecutiva ha vinto grazie al corto muso e grazie a Nesta Elphege: 1-0 il risultato finale con rete siglata dal centravanti francese al minuto 82. Con 42 punti conquistati, la terzultima a quota 28 non può più raggiungere il Parma.
VENERDÌ 24 APRILE 2026
Napoli-Cremonese 4-0
SABATO 25 APRILE 2026
Parma-Pisa 1-0
Bologna-Roma 18.00
Verona-Lecce 20.45
DOMENICA 26 APRILE 2026
Fiorentina-Sassuolo 12.30
Genoa-Como 15.00
Torino-Inter 18.00
Milan-Juventus 20.45 DAZN
LUNEDÌ 27 APRILE 2026
Cagliari-Atalanta 18.30
Lazio-Udinese 20.45
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