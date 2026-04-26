Raimondi verso Milan-Juve: "A Milanello solo un dubbio e verrà sciolto questo pomeriggio"

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Bartesaghi sì o Bartesaghi no? Negli ultimi giorni il laterale sinistro non è stato al meglio e quindi Allegri è orientato a schierare Estupinan dall'inizio questa sera contro la Juventus. È tutto deciso? Racconta Claudio Raimondi, in diretta a SportMediaset XXL, che c'è ancora qualche dubbio. Le sue parole:

“A Milanello c’è solo un dubbio, e verrà sciolto solo alle 17.15 con la riunione tecnica. Ovvero, chi giocherà sulla fascia sinistra? Nettamente favorito Estupinan, perché si è allenato con qualche acciacco Bartesaghi. Però Bartesaghi questa mattina ha dato segnali di brillantezza e potrebbe esserci ancora lui. Un dubbio reale ma molto dipenderà da come si sente l’Under 21. Estupinan non gioca da 4 partite e l’ultima non fu una buona prova all’Olimpico contro lo Lazio, una settimana dopo invece quella eclatante dove determinò il Derby”.