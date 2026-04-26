Costacurta: "Zaccheroni l'allenatore più sottovalutato. Il peggiore? Sotto un certo aspetto Terim..."

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Nei giorni scorsi Sky Sport ha organizzato, per i 60 anni di Costacurta, una simpatica "carrambata". Durante il collegamento in studio dell'ex rossonero Billy è arrivato anche Paolo Maldini, leggendario capitano, amico ed ex compagno di Costacurta. Insieme i due hanno scherzato e hanno ricordato alcuni aspetti divertenti della loro lunga e vincente carriera.

Qual è l'allenatore che hai avuto in carriera e che ritieni più sottovalutato? "Mi sono trovato molto bene, forse era il momento storico per lui, con Zaccheroni. Quando arrivò probabilmente all'inizio non avevo capito stesse arrivando. A me difensore centrale, ma probabilmente anche per Paolo, ci permetteva di avere tante soluzioni di gioco. Sotto questo aspetto è stato sottovalutato, a noi giocatori dava tante opzioni di gioco e a me piaceva".

Invece il peggior allenatore? "Racconto questo aneddoto. Quando arrivò Terim lui crea una situazione di disagio all'interno della squadra quando prima di un Torino-Milan non mi avverte che non mi avrebbe convocato, che mi avrebbe lasciato a casa. Il modus operandi di quella squadra invece era un po' diverso. Lui non mi aveva avvertito, io prendo la mia borsa e salgo sul pullman, ma arriva qualcuno a dirmi che Terim non mi aveva convocato. Sotto questo aspetto Terim è stato il peggior allenatore del mio Milan, il Milan in cui ho giocato".