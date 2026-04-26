Arriva una big e Allegri si gioca ancora la carta Estupinan: l'ex Brighton ha già deciso il Derby
In Milan-Juventus di questa sera a San Siro dovrebbe giocare dal primo minuto, stando alle ultime prove di formazione di Max Allegri, Pervis Estupinan: il terzino ecuadoregno prenderà il posto di Davide Bartesaghi, che negli ultimi giorni non è stato al 100% dal punto di vista fisico. Il tecnico livornese ricorre così all'ex Brighton che quest'anno, in una stagione di alti e bassi, è riuscito a decidere il derby contro l'Inter con un sinistro secco sotto l'incrocio dopo un bell'inserimento premiato da Fofana.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN
Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Allegri.
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