Arriva una big e Allegri si gioca ancora la carta Estupinan: l'ex Brighton ha già deciso il Derby

Arriva una big e Allegri si gioca ancora la carta Estupinan: l'ex Brighton ha già deciso il Derby
Oggi alle 16:36News
di Manuel Del Vecchio

In Milan-Juventus di questa sera a San Siro dovrebbe giocare dal primo minuto, stando alle ultime prove di formazione di Max Allegri, Pervis Estupinan: il terzino ecuadoregno prenderà il posto di Davide Bartesaghi, che negli ultimi giorni non è stato al 100% dal punto di vista fisico. Il tecnico livornese ricorre così all'ex Brighton che quest'anno, in una stagione di alti e bassi, è riuscito a decidere il derby contro l'Inter con un sinistro secco sotto l'incrocio dopo un bell'inserimento premiato da Fofana. 

PROBABILE FORMAZIONE MILAN
Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Allegri.