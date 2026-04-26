Serie A, Genoa-Como 0-2: Fabregas accende la lotta Champions
MilanNews.it
Il Como continua a mettere pepe alla lotta Champions. La squadra di Fabregas vince 2-0 sul campo del Genoa, Douvikas e Diao, e aggancia la Roma in classifica in attesa della sfida di questa sera tra Milan e Juventus.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 78 (33)
Napoli 69 (34)
Milan 66 (33)
Juventus 63 (33)
Roma 61 (34)
Como 61 (34)
Atalanta 54 (33)
Bologna 48 (34)
Lazio 47 (33)
Sassuolo 46 (34)
Udinese 43 (33)
Parma 42 (34)
Torino 40 (33)
Genoa 39 (33)
Fiorentina 37 (34)
Cagliari 33 (33)
Lecce 29 (34)
Cremonese 28 (34)
Verona 19 (34)
Pisa 18 (34)
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