Calamai sul nuovo CT dell'Italia: "Punterei su Allegri: meno allenatore e più selezionatore"

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La panchina della Nazionale Italiana di calcio cerca un nuovo padrone. Nelle gare in programma a fine stagione gli Azzurri, che non si sono qualificati al Mondiale per la terza edizione di fila, saranno guidati dal tecnico dell'U21 Silvio Baldini che dovrebbe fare affidamento proprio sui "suoi" ragazzi giovani. Dopodichè, quando il 22 giugno verrà eletto il nuovo presidente federale, si potrà pensare finalmente al nome per il nuovo CT dell'Italia: con i nomi di Antonio Conte e Massimiliano Allegri che dominano la cronaca in tal senso. Ne ha parlato il giornalista Luca Calamai nel suo Editoriale su Tuttomercatoweb.com.

Il pensiero di Luca Calamai su chi potrebbe essere il CT dell'Italia tra Conte e Allegri, i due nomi più caldi: "Una riflessione sul futuro commissario tecnico. Si dice che i nomi più caldi siano quelli di Allegri e Conte. lo punterei sull'attuale allenatore del Milan. Che, a differenza di Conte, è meno allenatore e più selezionatore. Proprio quello che serve in questo ruolo. Tanto, avviso ai naviganti, anche dopo il terzo fallito assalto al Mondiale, non cambierà nulla e nessun aiuterà la Nazionale e il suo commissario tecnico".