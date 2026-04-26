Bartesaghi a DAZN: "Ci siamo preparati bene, in palio tre punti importanti per la Champions"
Nel pre-partita di Milan-Juventus, Davide Bartesaghi ha parlato così ai microfoni di DAZN: "E' stata bella settimana dopo una vittoria importante come quella di Verona. Ci siamo preparati bene, ci sono in palio tre punti importanti per la Champions League".
Sul suo momento: "C'è sempre grande voglia, siamo nel momento decisivo della stagione. Bisogna rimanere assolutamente sul pezzo".
Su cosa significa giocare contro la Juventus: "Milan-Juventus a San Siro fa sempre effetto".
MILAN-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Miretti. All. Luciano Spalletti.
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