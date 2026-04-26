MN - Spalletti omaggia Gullit con applausi e un abbraccio a bordo campo
Nel pre partita di Milan-Juventus, sfida valida per la 34esima giornata di Serie A Enilive, Ruud Gullit è stato premiato in un San Siro tinto di rossonero per l'ingresso nella Hall of Fame del Milan. Terminata la cerimonia, la leggenda olandese si è diretta a bordo campo dove ha incrociato l'allenatore della Juventus Luciano Spalletti, che l'ha omaggiata con degli applausi e un abbraccio.
MILAN-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Miretti. All. Luciano Spalletti.
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