Milan-Juventus, Bartesaghi sostituito all'intervallo: il motivo
Il primo cambio di Massimiliano Allegri è arrivato all'intervallo con Davide Bartesaghi che è stato sostituito da Pervis Estupinan. Dietro alla sua uscita dal campo, c'è una motivazione fisica: come riporta DAZN, infatti, il giovane esterno sinistro italiano non era al meglio a causa di un affaticamento muscolare. Ecco perchè il tecnico livornese ha deciso di toglierlo dal campo dopo comunque una prima frazione di gioco in cui è stato ammonito e ha sofferto parecchio Conceiçao.
MILAN-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Adzic, Miretti. All. Luciano Spalletti.
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