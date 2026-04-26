Allegri a Milan TV: "Pareggio contro una squadra forte, a volte siamo troppo frenetici..."
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Ai microfoni di Milan TV è intervenuto così il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri. Le sue parole dopo il pareggio contro la Juventus:
Sulla gara
"E' stata una partita equilibrata e approcciata bene, con attenzione ai dettagli come avevo chiesto. Un punto giusto contro una squadra forte. Obiettivo Champions? Manca poco".
Cosa migliorare
"Sicuramente avremmo dovuto essere meno frettolosi in alcune situazioni, ci sono momenti in cui c'è troppa frenesia. La traversa di Alexis è stato un episodio poco fortunato purtroppo..".
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