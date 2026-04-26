Ricci a Milan TV: "Fase difensiva il nostro punto di forza, lì davanti dobbiamo essere più concreti"

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Samuele Ricci ha parlato così a Milan TV dopo il pareggio contro la Juventus. Le sue considerazioni:

Sulla partita di stasera

"E' stata una bella partita ed equilibrata, forse all'inizio siamo stati un po' bloccati, poi siamo cresciuti e abbiamo fatto bene. Credo sia stato un pareggio giusto".

Sul Milan e cosa migliorare

"La fase difensiva è il nostro punto di forza, magari dovremo essere più concreti lì davanti. L'importante ad inizio stagione era mantenere una solidità difensiva, oggi è stata una partita completa sotto tutti i punti di vista".

Obiettivo Champions

"Sì, è stato il nostro obiettivo fin dall'inizio. Adesso siamo messi bene in classifica, ma non è ancora finita".