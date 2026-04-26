Allegri su Pulisic: "E' un ragazzo molto sensibile, il fatto di non segnare lo accusa di più"

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Dopo lo 0-0 contro la Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato così ai microfoni di DAZN:

Su Leao: "Io sono un estimatore di Rafa. Oggi ha fatto bene, come prestazione è stata una delle migliori. E' chiaro che uno come lui deve decidere le partite. Deve migliorare, ma non credo ci si possa aspettare continuità, è una cosa che non aveva nemmeno negli anni scorsi. E' uno di quei giocatori che si accendono al momento giusto. Oggi ha dato una mano anche in fase difensiva, ha avuto un attaggiamento buono, sono contento. Ha fatto anche un paio di accelerazioni che ultimamente non riusciva a fare. Credo che sia stata una delle sue prestazioni migliori".

Su Pulisic: "E' un ragazzo molto sensibile, il fatto di non segnare lo accusa di più. E' un giocatore che va a contrasto va più in difficoltà, lui patisce di più questa cosa. Io devo cercare di dare equilibrio alla squadra, giocando senza un centravanti vero lui fatica di più".