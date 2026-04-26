MN - Applausi della curva per Bartesaghi al momento della sostituzione
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Il Milan è rientrato in campo per la ripresa con 10/11 dei giocatori che hanno giocato nel primo tempo. Questo perché Massimiliano Allegri, all'intervallo, ha deciso di sostituire Bartesaghi che, oltre ad essere ammonito, è sembrato essere particolarmente in difficoltà nel finale di tempo in modo particolare su un funambolico Conceiçao.
Bello il gesto della curva, che nel momento in cui lo speaker di San Siro ha annunciato la sostituzione, ha applaudito il 33 rossonero, quasi a volerlo spronare e rincuorare dopo un primo tempo abbastanza complicato.
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