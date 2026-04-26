Costacurta su Milan-Juventus: "Mi aspettavo qualcosa di diverso"

Costacurta su Milan-Juventus: "Mi aspettavo qualcosa di diverso"MilanNews.it
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Oggi alle 23:24News
di Lorenzo De Angelis

Intervenuto negli studi di Sky Sport nel post partita di Milan-Juventus durante 'Sky Calcio Club', l'ex rossonero Alessandro Cosacurta ha detto la sua sulla partita che si è da poco conclusa a reti bianche in quel di San Siro: 

"Mi aspettavo per il mio compleanno una partita più vivace, invece è stata una partita con un ritmo molto blando. Avevo diverse aspettative, mi aspettavo qualcosa di diverso". 
 