MN - Coreografia polemica a sorpresa della Curva Sud prima di Milan-Juventus
A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Juventus la Curva Sud ha "omaggiato" San Siro di una coreografia polemica nei confronti della società. Utilizzando le torce dei rispettivi telefonini, infatti, il settore centrale del secondo anello blu ha creato un "€ 139", rifacendosi al costo dei biglietti per questa partita di campionato.
Questa protesta dei tifosi del Milan non è però un caso isolato. Anche in Inghilterra, infatti, tifosi del Liverpool protestano per il caro biglietti. Ieri, prima della partita contro il Crystal Palace, è stato esposto uno striscione piuttosto chiaro: "Ascoltate i tifosi, non ammazzate la Kop". Il coro era altrettanto esplicativo: "Enough is enough, greedy bastards, enough is enough". Tradotto: "Avidi bastardi, ora basta".
MILAN-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Miretti. All. Luciano Spalletti.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan