MN - Standing ovation e cori per Modric al momento della sostituzione

MN - Standing ovation e cori per Modric al momento della sostituzioneMilanNews.it
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Oggi alle 22:24News
di Lorenzo De Angelis

Al minuto 80 Massimiliano Allegri è stato costretto a sostituire Luka Modric dopo un brutto scontro di gioco con Locatelli, nel quale il croato ha avuto decisamente la peggio, uscendone con un occhio nero. Al momento dll'uscita dal campo, però, lo stadio ha voluto omaggiare Modric con una standing ovation, seguita dal coro della curva: "Oh mamma, ho visto Luka Modric!". 

MILAN-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Adzic, Miretti. All. Luciano Spalletti.