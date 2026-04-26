MN - Standing ovation e cori per Modric al momento della sostituzione
Al minuto 80 Massimiliano Allegri è stato costretto a sostituire Luka Modric dopo un brutto scontro di gioco con Locatelli, nel quale il croato ha avuto decisamente la peggio, uscendone con un occhio nero. Al momento dll'uscita dal campo, però, lo stadio ha voluto omaggiare Modric con una standing ovation, seguita dal coro della curva: "Oh mamma, ho visto Luka Modric!".
MILAN-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Adzic, Miretti. All. Luciano Spalletti.
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