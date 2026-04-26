Simone: "Ho sentito dire che a entrambe il pari fa comodo, ma non credo si scenda in campo per lo 0-0"

vedi letture

Il Milan quest'oggi spera di ritrovare i gol dei suoi attaccanti contro la Juventus, in un big match che potrebbe definire la stagione rossonera. Tra Pulisic che non segna da dicembre e Leao da inizio marzo, l'attacco rossonero è atrofizzato e ha bisogno di un'onda d'urto per riattivarsi. Chi se ne intendeva di gol e di gol alla Juventus è senza dubbio l'ex attaccante milanista Marco Simone, oggi intervistato dalla Gazzetta dello Sport proprio per presentare il big match di San Siro.

Marco Simone su che tipo di partita si aspetta e su chi può essere il volto della sfida di San Siro: "Ho sentito dire che il pari fa comodo a entrambe, ma non credo si scenda in campo per lo 0-0. Sarà una gara giocata a viso aperto. Un volto? Modric tra i rossoneri: al ritmo della Serie A può andare avanti altri 2-3 anni. Yildiz per i bianconeri: ha tutto per diventare un super calciatore. E se lo ha detto anche Del Piero...".