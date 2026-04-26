MN - Qualche timido fischio dagli spalti di San Siro al momento del triplice fischio
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Milan-Juventus finisce in parità. Nonostante abbia avuto più occasioni nitide da gol, il Diavolo non è riuscito a superare Di Gregorio e portarsi a casa 3 punti che avrebbero potuto ipotecare il piazzamento Champions. Da una partita del genere ci si aspettava decisamente di più, soprattutto in termini di spettacolo, motivo per il quale al momento del triplice fischio è arrivato qualche timido fischio dagli spalti di San Siro.
Prima di rientrare negli spogliatoi il Milan è come al solito andato sotto la curva per prendersi l'abbraccio del suo tifo, che anche questa sera ha sostenuto la squadra dal primo all'ultimo minuto.
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