MIL-JUV (0-0): colpo alla testa per Modric, dentro Jashari al suo posto. Entra anche Nkunku per Leao
Luka Modric, dopo un duro colpo alla testa in seguito ad uno scontro aereo con Locatelli, è costretto ad abbandonare il campo: al suo posto dentro all'80' Ardon Jashari. Max Allegri decide poi di effettuare anche la sua quinta sostituzione con Christopher Nkunku che prende il posto di Rafael Leao.
MILAN-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Adzic, Miretti. All. Luciano Spalletti.
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