MIL-JUV (0-0): colpo alla testa per Modric, dentro Jashari al suo posto. Entra anche Nkunku per Leao

MIL-JUV (0-0): colpo alla testa per Modric, dentro Jashari al suo posto. Entra anche Nkunku per LeaoMilanNews.it
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Oggi alle 22:29News
di Enrico Ferrazzi

Luka Modric, dopo un duro colpo alla testa in seguito ad uno scontro aereo con Locatelli, è costretto ad abbandonare il campo: al suo posto dentro all'80' Ardon Jashari. Max Allegri decide poi di effettuare anche la sua quinta sostituzione con Christopher Nkunku che prende il posto di Rafael Leao

MILAN-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Adzic, Miretti. All. Luciano Spalletti.