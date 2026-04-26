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Milan-Juventus, Allegri parla in conferenza: seguite qui la sua diretta

LIVE MN - Milan-Juventus, Allegri parla in conferenza: seguite qui la sua direttaMilanNews.it
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Oggi alle 22:46News
di Antonello Gioia
fonte dall'inviato a San Siro, Antonello Gioia

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Juventus. Segui in diretta le dichiarazioni del tecnico rossonero con il live testuale su MilanNews.it.