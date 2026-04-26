MIL-JUV (0-0): al 67' dentro Ricci al posto di Fofana

MIL-JUV (0-0): al 67' dentro Ricci al posto di FofanaMilanNews.it
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Oggi alle 22:14News
di Enrico Ferrazzi

Terzo cambo di Massimiliano Allegri al 67' di Milan-Juventus: Youssouf Fofana lascia il campo, al suo posto dentro Samuele Ricci che agirà da mezzala destra. 

MILAN-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Adzic, Miretti. All. Luciano Spalletti.