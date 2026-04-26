In Milan-Juventus Pulisic ha eguagliato un proprio record negativo
In Milan-Juventus Christian Pulisic ha eguagliato il proprio record negativo personale che durava dai tempi del Cheslea. Con quella di oggi, infatti, sono 16 le giornate consecutive nelle quali l'americano non timbra il tabellino dei marcatori. Per la precisione, sono 119 giorni che Pulisic non segna, ovvero dal 28 dicembre scorso contro il Verona.
IL TABELLINO DI MILAN-JUVENTUS
MILAN-JUVENTUS 0-0
MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (66' Ricci), Modric (80' Jashari), Rabiot, Bartesaghi (46' Estupinan); Pulisic (62' Fullkrug), Leao (80' Nkunku). All. Allegri.
JUVENTUS: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram (71' Koopmeiners), Cambiaso (71' Holm); Conceicao (79' Zhegrova), Boga (79' Yildiz); David (87' Vlahovic). All. Spalletti.
Arbitro: Sozza
Ammoniti: Cambiaso, Bartesaghi, Boga, Estupinan, Locatelli
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