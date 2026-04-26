Serie A, la classifica aggiornata: Milan a +6 dal quinto posto

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Oggi alle 23:00News
di Lorenzo De Angelis

Il Milan pareggia in casa contro la Juventus dopo una partita che ha visto la formazione rossonera avere più occasioni nitide da gol rispetto a quella di Luciano Spalletti. Un punto, quello di stasera, che alla fine va bene ad entrambe, considerando che avvicina le due squadre al loro obiettivo principale, la qualifcazione alla prossima Champions League. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la sfida di San Siro. 

Inter 78 (33)
Napoli 69 (34)
Milan 67 (34)
Juventus 64 (34)
Roma 61 (34)
Como 61 (34)
Atalanta 54 (33)
Bologna 48 (34)
Lazio 47 (33)
Sassuolo 46 (34)
Udinese 43 (33)
Parma 42 (34)
Torino 41 (34)
Genoa 39 (33)
Fiorentina 37 (34)
Cagliari 33 (33)
Lecce 29 (34)
Cremonese 28 (34)
Verona 19 (34)
Pisa 18 (34)