Compagnoni: "Arriva meglio la Juve del Milan. I rossoneri non hanno un centravanti, troppi errori sul mercato: soldi quasi buttati dalla finestra"

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Milan-Juve, grande classico della Serie A e sfida per un posto in Champions. Questa sera a San Siro si affrontano terza contro quarta in classifica: entrambe le squadre cercano i tre punti per affrontare con serenità un finale di stagione che può ancora presentare insidie. Ma come arrivano le due squadre? Ne parla Maurizio Compagnoni in diretta a Sky Sport 24:

“Arriva meglio la Juve rispetto al Milan, con Spalletti che ha meno problemi rispetto ad Allegri. Tutto sommato oggi la Juve un centravanti lo schiera, il Milan un centravanti proprio non ce l’ha. Troppi errori di mercato sono stati commessi negli ultimi due anni al Milan, sono stati spesi soldi, quasi buttati dalla finestra. Per questo credo che il lavoro di Allegri vada considerato ampiamente positivo. Vero, sono arrivati Modric e Rabiot e hanno fatto la differenza. Però per il resto è difficile trovare un’operazione che sia stata giusta da parte del Milan. La Juve il problema del centravanti ce l’ha, ma le ultime partite di David sono state incoraggianti. Il giocatore a me al Lille piaceva moltissimo”.