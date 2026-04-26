Gullit a DAZN: "Per me è una serata di grande orgoglio ed emozione, è sempre bello tornare a San Siro"

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Dopo essere entrato ufficialmente nella Hall of Fame del Milan, l'ex rossonero Ruud Gullit ha rilasciato queste parole prima di Milan-Juventus: "Per me è una serata di grande orgoglio ed emozione, è sempre bello tornare a San Siro. Io devo molto all'Italia, devo ringraziarla per quello che ha fatto per me. Ogni partita di A era una battaglia, era difficile contro i difensori italiani. Quando mi chiedono perchè l'Italia non va ai Mondiali dico che è perchè hanno dimenticato il loro Dna. L'Italia ha vinto quando aveva i migliori difensori e il miglior portiere".

MILAN-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Miretti. All. Luciano Spalletti.