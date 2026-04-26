Gabbia ricorda Villarreal: "Un periodo all'estero ti migliora: maturi, cambi schemi"

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Intervistato dal collega de Il Corriere della Sera Carlos Passerini, Matteo Gabbia ha parlato di scudetto mancato, di ricordi d'infanzia ma anche del momento di difficoltà che sta attraversando il calcio italiano. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Nella sua carriera c’è un prima e un dopo: tornato dal prestito di sei mesi al Villarreal in Spagna nel 2023, era un altro.

"Un’esperienza lontano dalla comfort zone fa bene a tutti. È un consiglio che mi permetto di dare anche oltre il calcio. Io ho 26 anni, ai miei coetanei dico che un periodo all’estero ti migliora: maturi, cambi schemi, ti togli paure che non hanno motivo di esistere. E poi è questione di fiducia: la trovi solo mettendoti in gioco".